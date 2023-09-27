Nilperi Şahinkaya 'Do Not Disturb' lansmanında tarzıyla dikkat çekti

Cem Yılmaz'ın 29 Eylül'de Netflix'te yayına girecek olan yeni filmi Do Not Distrub için yapılan galaya ünlüler akın etti.

Karakomik Filmler serisinde yer alan karakterlerden Ayzek'in hayatını konu edinen Do Not Distrub lansmanında, geçtiğimiz ay, Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuyla eleştiri oklarının hedefinde olan Nilperi Şahinkaya da vardı.

Nilperi Şahinkaya geceye siyah ve fıstık yeşili detaylara sahip bir elbise ile katıldı.

Göğüslerini kurdele detayıyla kapatan oyuncunun tarzı hayranlarından tam not aldı.



Şahinkaya gecenin devamında ise yine siyah bir elbise tercih ederek dikkat çekti.

