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Nilperi Şahinkaya düğün kıyafetini Cumhuriyet altınına benzetti

22.06.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünü gündemde. Ünlülerin akın ettiği düğünde Nilperi Şahinkaya elbisesini Cumhuriyet altınına benzetince sosyal medyada dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya düğün kıyafetini Cumhuriyet altınına benzetti

4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi, düğündeki her detay sosyal medyada konuşuldu.

Eda Ece'nin gelinliğinden düğüne katılan ünlülerin kıyafetlerine kadar her detayın dikkat çektiği düğünde oyuncu Nilperi Şahinkaya da yer aldı.

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Güzel oyuncu, baştan aşağı gold elbisesiyle katıldığı düğüne dair güldüren bir paylaşım yaptı.

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Instagram'dan paylaştığı bu fotoğraflara "Eda'nın düğününe Cumhuriyet altını olarak katıldım" yorumunda bulundu.

Güzel oyuncuya "Altın gibi parlıyorsun", "Çok güzelsin altın kalplim" yorumları geldi.

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Nilperi Şahinkaya cumhuriyet altını sosyal medya Oyuncu

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