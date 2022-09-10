MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilüfer’in TikTok isyanı! "Takipçim az"

Nilüfer’in TikTok isyanı! "Takipçim az"

10.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nilüfer üç yıl aradan sonra konser serisine Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devam etti. Uzun süredir konser vermeyen sanatçı Nilüfer, Açıkhava konser serisine Bursa Açıkhava sahnesinde devam ediyor. İki ay aradan sonra yeniden Bursa’da sahne almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren şarkıcı, TikTok hesabında az takipçi olmasından yakındı.

Nilüfer’in TikTok isyanı! "Takipçim az"

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, sahne almayı çok özlediğini söyledi.

29 EKİM'DE BURSA'DA!

Ünlü şarkıcı Nilüfer, şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet etti. Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim’de de Bursa’da sahne alacağının sürprizini yapan Nilüfer, “Hep birlikte Cumhuriyet’imizi kutlayacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Ayrıca bugün özel bir gün, 9 Eylül. İzmir’in dağlarında, tüm Türkiye’nin dağlarında çiçeklerin açtığı bir gün. O yüzden gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

AW709338_04

"TİKTOK TAKİPÇİM AZ"

Ünlü şarkıcı, şarkı aralarında dinleyiciler ile sohbet etti. Nilüfer, ‘Biz eski jenerasyonuz’ diyerek yaşadığı bir hikayeyi dinleyicileri ile paylaştı. Nilüfer, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabi eskilere gittim jenerasyon farkı, biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. Tabii TikTok hesabım bile var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı” diye dinleyicilerine sordu. Bir dinleyicisinin ‘evet’ demesi üzerine "Peki beni takip ediyor musunuz? Dokuz bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? 'Ta Uzak Yollarda’ şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

AW709338_03

KAYAHAN'I UNUTMADI

"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum" diyerek Kayahan’ı andı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı.

AW709338_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?
Korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdıKorkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı
Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer ele söyledi aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

İlginizi Çekebilir

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.