Ninja yeni yayın odasını paylaştı!

Popüler Twitch yayıncısı Tyler “Ninja” Blevins, yeni yayın odası Ninja Dojo‘nun kurulmasıyla beraber, kamera arkası görüntüleri izleyicileri ile paylaştı.

Dojo’da çoklu monitör ve TV, özel kamera ve ışık kontrolü, anı duvarı ve yukarıdan bir disko topu indiren bir buton bile var. Duvarlardan birine 82 inç bir Samsung TV yerleştiren Ninja, “Analiz Alanı” olarak kullanacağı burada oyun içi hareketleri inceleyecek veya ipucu videosu yapacak.

Ninja, videonun başında hayranlarını YouTube’da ilk oyuncu düzenini paylaştığı 18 Ağustos 2012 tarihine götürüyor. Altı yıldan uzun bir süre sonra, Ninja, dünyadaki en havalı ve kaliteli yayın odalarından birine sahip.

Ninja, TwitchCon 2018‘den döndüğünde, odanın bitmiş halini ilk defa görmüş ve sadece “Aman tanrım” diyebilmiş. Videonun sonunda ise “Bence buranın en iyi yayın odası olduğunu söylemekte bir sakınca yok” diyor.

http://dijitalsporlar.com/haberler/ninja-izleyicileriyle-yeni-yayin-odasinin-kurulumunu-paylasti?fbclid=IwAR3H_UA8pC-oc7OkDYAdnI09SKSmFu4rr7ZQgWe3fiF8TM1WeSTvMtm_USc

