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  4. Nişanlısı dudak dudağa yakalanan Can Yaman'a olay sözler! 'Boynuzlu!'

Nişanlısı dudak dudağa yakalanan Can Yaman'a olay sözler! 'Boynuzlu!'

06.05.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Diletta Leotta Ryan Friedkin ile geçtiğimiz hafta dudak dudağa görüntülendi. Arto Can Yaman'a olay sözler söyledi.

Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası, Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Yaman nişanlısının fotoğraflarını beğenmeye devam ediyor.

Söylemezsem Olmaz programında bu konu masaya yatırıldı. Program sunucuları sivri dilleriyle Can Yaman'a olay sözler söyledi. Arto açıklamasında "Ben bir erkek olarak böyle bir açık ilişkiyi kabul etmem. Benim adım on yıl boyuncu boynuzlu diye çıkar. Boynuzlu..." dedi.

Ekran Alıntısı

Serengil ise "Boynuzlu olmak mı boynuzu takmam mı daha aşağılıkça" diye sordu. Serengil açıklamasının devamında "Boynuzlu kadın kazanıyor mu diyorsunuz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Nasıl yani arto erkek miymiş? farketmemişim...
Adam hakkı beyler !! Dağılın !!
Seren Serengil ve Arto'nun aynaya bakmaları yeterli..

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