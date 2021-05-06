Nişanlısı dudak dudağa yakalanan Can Yaman'a olay sözler! 'Boynuzlu!'

Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası, Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Yaman nişanlısının fotoğraflarını beğenmeye devam ediyor.

Söylemezsem Olmaz programında bu konu masaya yatırıldı. Program sunucuları sivri dilleriyle Can Yaman'a olay sözler söyledi. Arto açıklamasında "Ben bir erkek olarak böyle bir açık ilişkiyi kabul etmem. Benim adım on yıl boyuncu boynuzlu diye çıkar. Boynuzlu..." dedi.

Serengil ise "Boynuzlu olmak mı boynuzu takmam mı daha aşağılıkça" diye sordu. Serengil açıklamasının devamında "Boynuzlu kadın kazanıyor mu diyorsunuz" dedi.

