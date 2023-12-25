Nişanlısı ve en yakın arkadaşının evlendiğini anlattı! Bu ihanet hikayesi sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Nişanına en yakın arkadaşının sevgilisiyle birlikte geldiğini söyleyen genç kadın nişanlısıyla ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşıyla evlendiğini öğrendiğini dile getirdi. İkilinin ihanetini anlatan genç kadın durumun sinir krizi geçirmesine neden olduğunu söylerken gençlere de erken yaşta ciddi adımlar atmamaları konusunda uyarı yaptı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

O dönemki nişanlısıyla üniversite tanıştıklarını ve üniversite ikinci sınıfta nişanlandıklarını söyleyen genç kadın, "Ancak 1 yıldır devam eden nişanlılık döneminde ilişkimiz inanılmaz saygısızlaşmaya başladı. Sürekli kavga ediyorduk. Ailem de birkaç olaya şahit olduğu için istemiyordu. Mezuniyetimden önce kesinlikle karar verdim ve ayrıldım. Sonrasında benimle barışmaya çalıştı." dedi.

Daha sonrasında eski nişanlısı ve en yakın arkadaşının ilişki yaşadığını öğrenen genç kadın, "Ben sinir krizi geçirdim inanamadım. Asla bunu söyleme tenezzülünde bulunmadı. Ben kendi adıma mutluyum her ikisinin de karakterini görmüş oldum" diye konuştu.