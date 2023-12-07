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    4. Nişanlısının kendisini aldattığı öğrenen adam cinnet getirdi! Ailesini arayarak cinayeti itiraf etti: Onu ben öldürdüm

    Nişanlısının kendisini aldattığı öğrenen adam cinnet getirdi! Ailesini arayarak cinayeti itiraf etti: Onu ben öldürdüm

    07.12.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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    37 yaşındaki Becci Rees-Huges isimli bir kadın, kendisini aldattığını öğrendiği nişanlısı Ben Crosby tarafından kafasına beyzbol sopasıyla vurularak önce bayıltıldı. Ardından ise 26 kez bıçaklanarak öldürüldü. Kıskançlık krizine giren nişanlı ailesini arayarak cinayeti itiraf etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hull şehrinde 37 yaşındaki Becci Rees-Hughes isimli bir kadın 2015 yılından beri birliktelik yaşadığı nişanlısı tarafından öldürüldü. Nişanlısının kendisini aldattığını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren adam genç kadını önce beyzbol sopasıyla bayılttı ve ardından ise 26 kez bıçaklayarak öldürdü. 37 yaşındaki kadının öldüğünü fark ettikten sonra Crosby ailesini arayarak, "Gerçekten işleri berbat ettim ve onu öldürdüm" dedi.

    BİR GÜN ÖNCE MESAJLARINI GÖRDÜ

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    Metro'nun haberine göre, cinayetin bir gün öncesinde nişanlısı Becci'nin başka bir adamla "Seni unutamıyorum. Deniyorum ama yapamıyorum" şeklindeki mesajlarını gören Ben sinir krizi geçirdi. İkilinin arasında başlayan ihanet yüzündeki tartışma ise kanlı bir şekilde bitti. Cinayet itirafının sonrasında polislerden kaçmak isteyen Ben, bir kamyonet sürücüsünün ağır yaralandığı bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

    BABASI HER ŞEYİ ANLATTI

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    Ben'in babası mahkemeye verdiği ifadesinde, "Sabah 5.54'te polisi aradım. Oğlumun kız arkadaşını öldürdüğünü açıkladım. Onun canını almaya niyetli olduğunu biliyordum. Eve gittiğimde arka kapıdan oğlumun çıktığını duydum. Becci ise kanlar içinde kanepede yatıyordu" ifadelerini kullandı.

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