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Nokia 5.2 özellikleri ile orta segmente hitap edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Nokia’nın dörtlü kamera kurulumuna sahip yeni telefonu Nokia 5.2 kanlı canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Nokia 5.2!

Nokia 5.2 özellikleri ile orta segmente hitap edecek

Nokia, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan MWC 2020 etkinliğinde sahne alacak. Amiral gemisi modelini, ekran yüzeyine kamera entegre etmek için bu etkinlikte tanıtmayacak olan firma, karşımıza Nokia 5.2 modeli ile çıkacak. Dörtlü kamera kurulumu ile gelecek olan bu model, firmanın orta segmentteki en önemli kozlarından biri olacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga setinden alacak olan telefonda 6 GB RAM’in yer alması bekleniyor. 64 GB dahili depolama birimi ile gelmesine kesin gözüyle bakılan telefon, 180 dolar gibi oldukça uygun bir fiyatla karşımıza çıkacak.
Telefonun sızdırılan görsellerine bakacak olursak, telefonun ön tarafında damla çentik tasarımının yer alacağı açıkça görünüyor. Nokia’nın fiyatı uygun tutmak adına rakipleri gibi parmak izi okuyucusunu ekrana entegre etmek yerine arka bölüme fiziki olarak konumlandıracağını söyleyebiliriz.

Yuvarlak bir kamera tasarımı kullanacak olan firma, dörtlü kamera sistemini çemberin köşelerine konumlandırılacak. Orta bölümde ise bir adet true tone flaş yer alacak. Şimdilik bu kameraların kaç megapiksel çözünürlüğünde olacağı bilinmiyor.
Ancak muhtemelen bu kameralar; ana + ultra geniş + geniş açılı + macro lens olarak konumlandırılacaktır. Ön tarafta ise Snapdragon 632 yonga seti kullanılacağı için maksimumda 20 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer verilecek.

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