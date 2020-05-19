Nokia akıllı telefon sektöründe tekrar var olmak istiyor

Ortaya çıkan bazı detaylara göre, Nokia 6.3’ün Snapdragon 670 veya Snapdragon 675 işlemcilerden birisiyle piyasaya sunulacağı zannediliyordu. Ancak çok daha gelişmiş bir sistemle kullanıcıları selamlayacağı kesinleşti.

Snapdragon 730 modeli bilinen en iyiler içerisinde yer alıyor. Her ne kadar çoğunlukla orta ve üst segment için tercih edilse bile, bu işlemcinin Nokia 6.3 cihazında kullanılacak olması biraz şaşırttı. Şirketin yeni akıllı telefonunda kullanacağı işlemci sisteminin ortaya çıkması aynı zamanda kullanılacak özelliklerin de belli olmasını sağladı.

Birçok kullanıcı işlemci sistemi ile beraber kamera özelliklerini de merak ediyordur. Şimdi sıra geldi cihazın kamera detaylarına bakmaya. Nokia 6.3’ün 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü ile geleceği iddia edilse bile, çok daha farklı donanımların kullanılacağı ortaya çıktı. Ancak yeni iddialar, 24 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik ve 2MP makro kamera gibi özelliklere yoğunlaştı.