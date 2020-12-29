Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Türkiye koronavirüsle mücadelesine tam gaz devam ederken; bir süredir hafta içi 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise tam kapanma uygulanıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 15 BİNE KADAR DÜŞTÜ

Alınan önlemler büyükşehirlerde etkisini gösterirken Anadolu'da da sonuç alınmaya başlanıldı. 35 bine dayanan günlük vaka sayısı 15 bine kadar düştü.

SON 24 SAATTE 15 BİN 197 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre 28 Aralık'ta 257 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15.197 oldu.

BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ETKİSİ

Vaka sayısındaki gerilemeye İstanbul'un etkisinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar, yılbaşından sonra vaka sayısında daha da düşüş beklendiğini hatta günlük vakaların 10 binin altına düşeceğini tahmin ediyor.

NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Ocak ayı sonundan itibaren ise normalleşmeye dönük bazı adımlarının atılabileceği belirtiliyor.



