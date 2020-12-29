Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Türkiye koronavirüsle mücadelesine tam gaz devam ederken; bir süredir hafta içi 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise tam kapanma uygulanıyor.
Alınan önlemler büyükşehirlerde etkisini gösterirken Anadolu'da da sonuç alınmaya başlanıldı. 35 bine dayanan günlük vaka sayısı 15 bine kadar düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre 28 Aralık'ta 257 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15.197 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Vaka sayısındaki gerilemeye İstanbul'un etkisinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar, yılbaşından sonra vaka sayısında daha da düşüş beklendiğini hatta günlük vakaların 10 binin altına düşeceğini tahmin ediyor.
Ocak ayı sonundan itibaren ise normalleşmeye dönük bazı adımlarının atılabileceği belirtiliyor.