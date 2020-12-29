HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

29.12.2020 08:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları sonuç vermeye devam ediyor. Günlük vaka sayısı 15 bine kadar düşerken, yılbaşından sonra bu düşüşün daha da hızlanması bekleniyor. Gelen güzel haberlerin ardından 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusu akıllara gelirken, uzmanlar o tarihi işaret ediyor.

Türkiye koronavirüsle mücadelesine tam gaz devam ederken; bir süredir hafta içi 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise tam kapanma uygulanıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 15 BİNE KADAR DÜŞTÜ

Alınan önlemler büyükşehirlerde etkisini gösterirken Anadolu'da da sonuç alınmaya başlanıldı. 35 bine dayanan günlük vaka sayısı 15 bine kadar düştü.

SON 24 SAATTE 15 BİN 197 YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre 28 Aralık'ta 257 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15.197 oldu.

BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

koca

İSTANBUL ETKİSİ

Vaka sayısındaki gerilemeye İstanbul'un etkisinin çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar, yılbaşından sonra vaka sayısında daha da düşüş beklendiğini hatta günlük vakaların 10 binin altına düşeceğini tahmin ediyor.

28 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı28 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Ocak ayı sonundan itibaren ise normalleşmeye dönük bazı adımlarının atılabileceği belirtiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Çok sayıda hakim ve savcının görevi değiştiÇok sayıda hakim ve savcının görevi değişti
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!

En Çok Okunan Haberler

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Final tarihi belli oldu! MasterChef'te bir ilk yaşanacak

Final tarihi belli oldu! MasterChef'te bir ilk yaşanacak

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak, toplu oturmak yasaklandı

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda hakim ve savcının görevi değişti

Çok sayıda hakim ve savcının görevi değişti

Alkollü motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Alkollü motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya’da hortum seraları vurdu

Antalya’da hortum seraları vurdu

Site yöneticisi ’Neden evrakı aldın?’ diyerek öldürüldü

Site yöneticisi ’Neden evrakı aldın?’ diyerek öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.