HABER

"Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Şırnak'ta Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamındaki çalıştay düzenlendi - Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi, biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce bir otelde "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Vali Pehlivan, çalıştayda yaptığı konuşmada, insanoğlu ile birlikte var olan milyonlarca canlı türünün olduğunu, yapılan araştırmalarda 20-30 milyon canlı çeşidinin var olduğunun belirtildiğini söyledi.

Araştırmacıların sadece 7-8 milyonuna ulaşıldığını aktaran Pehlivan, insanoğlunun doğayı keşfinin henüz bitmediğini, ülkede yaşayan canlı türlerinin tespit edilmesi ve bunun veri tabanı haline getirilmesi konusunun çok önemli olduğunu belirtti.

Projenin bir örneğinin Şırnak'ta olmasını önemsediklerini kaydeden Pehlivan, yapılan çalışmaların toplandığı data hattının "Nuh'un Gemisi" olmasını da ayrıca önemli bulduklarını dile getirdi.

Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür. Bu data hattının Nuh'un gemisi olarak adlandırılması inşallah bundan sonraki proje çalışmaların ilimiz açısından ilavelere vesile olacaktır. Dileğimiz ve isteğimiz odur ki geminin karaya oturduğu Sefine bölgesinde belki o geminin tekrar yapılması, o günleri gösteren canlandırmaların, yapıların inşası belki Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün orada bir birimi olabilir."

Kentin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini ifade eden Pehlivan, bütün çalışmaların hem halkın hem de yapılacak bilimsel çalışmaların daha güvenli, huzurlu ve refah içerisinde yapılması için olduğunu sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ise bakanlıkça ülke genelinde eksik görülen biyolojik çeşitliliğin bertaraf edilmesi adına çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Eroğan, "Türkiye genelinde bizimle beraber bu topraklarda yaşayan ne tür canlıların yaşadığına dair çalışmalar başladı. Biz de artık elimizde bir veri tabanı olsun, nerede, hangi koordinatta, ne tür canlılar bizimle yaşıyor diye bu çalışmayı yürütüyoruz. Elde edilen bu çalışmaların verilerin tamamı bakanlığımız merkezinde bulunan Nuh'un gemisi veri tabanına yükleniyor." diye konuştu.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel ve kurum müdürleri katıldı.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyorOkul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balık denetimiGürpınar Su Ürünleri Hali'nde balık denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalıştay Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü şırnak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.