Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinin Cudi'ye indiği belirtiliyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına geliyor. Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir sembolüdür." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce bir otelde "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Vali Pehlivan, çalıştayda yaptığı konuşmada, insanoğlu ile birlikte var olan milyonlarca canlı türünün olduğunu, yapılan araştırmalarda 20-30 milyon canlı çeşidinin var olduğunun belirtildiğini söyledi.

Araştırmacıların sadece 7-8 milyonuna ulaşıldığını aktaran Pehlivan, insanoğlunun doğayı keşfinin henüz bitmediğini, ülkede yaşayan canlı türlerinin tespit edilmesi ve bunun veri tabanı haline getirilmesi konusunun çok önemli olduğunu belirtti.

Projenin bir örneğinin Şırnak'ta olmasını önemsediklerini kaydeden Pehlivan, yapılan çalışmaların toplandığı data hattının "Nuh'un Gemisi" olmasını da ayrıca önemli bulduklarını dile getirdi.