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Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın tanıtımı dalga konusu oldu! "Gelinim askerde yarışıyor olmuş"

26.07.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta yeni tanıtımıyla gündemde. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın komutan-asker temalı tanıtımı dalga konusu oldu. Ergin'in paylaşımına "Gelinim askerde yarışıyor olmuş" yorumları geldi.

Kanal D'nin öne çıkan yarışmalarından Gelinim Mutfakta, yaz tatilinin ardından 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce dans videosu ile boşanacağını duyurmasıyla gündeme gelen Nursel Ergin'in sunduğu yarışma geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı ve yarışmada birinci Miyase olarak 20 altın bilezik kazandı.

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Finalden sonra yeni sezon için de harekete geçildi ve Nursel Ergin ile yeni yarışmacılarla bir tanıtım çekildi. Tanıtımda komutan-asker formatı düşünüldü düşünülmesine ama ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın diline düşmekten de kurtulamadı.

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"Bu yarışmada kimse kimseye acımayacak" diyen Ergin'in görüntülerine yorum yağdı.

Paylaşılan videoya "Gelinim askerde yarışıyor olmuş isim acil değişmeli", "Gülmekten izleyemedim", "Asla normalde yazmam ama kahkaha attım aşırı saçma olmuş", "Allah'ım ben ne izledim bu neydi" yorumları yapıldı.

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