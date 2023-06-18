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Nursel Ergin Murat Akyer ile boşandığını dans ettikleri anları paylaşarak duyurdu! "Kendi içimizde kaybolduk"

18.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlendikten sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin boşandığını sosyal medyadan duyurdu. Ergin paylaşımında iş adamı Murat Akyer ile boşanmasını "Bu da geçer yahu!" sözleriyle ilan etti.

Nursel Ergin Murat Akyer ile boşandığını dans ettikleri anları paylaşarak duyurdu! "Kendi içimizde kaybolduk"

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Nursel Ergin özel hayatıyla gündemde. 2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin iş insanıyla boşandığını dans ettikleri bir anı paylaşarak duyurdu.

"İnsanı makyajdan pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren bir kaç şey söyleyeceğim; Merhamet,empati,nezaket…" diyerek paylaşıma başlayan sunucu devamında şunları yazdı:

1

"ÇOK SEVDİK DEĞER VERDİK"

"Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi.)

Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik söyledik dans ettik, bir çok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik değer verdik aşkı tattık.

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"BİRBİRİMİZİ ÜZMEDİK"

40 yaşımın avantajını yaşıyorum ve belki de ilk defa kim ne der diye takmıyorum. Başında da olduğu gibi söylenen yapılan her şeyi sadece izliyorum, evet gerçekten insan kalbinin ekmeğini yiyor. Evren ve rabbim bana karşı her zaman cömert davranıyor. Ben kendimi ruhumu biliyorum kalbim attığı sürece kimseyi kırmam üzmem. Tek bir amacım var bana verilen bu yaşamı onurlandırmak, mutluluğun peşini asla bırakmamak. Olan güzeldir…

Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı.
Ne murat ne ben birbirimizi üzmedik. Ülke de daha önemli meseleler varken bence Murat ve Nursel’i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz mutluyuz hayat devam ediyor…

...Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk.. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz Murat akyer ile boşandık…Bu da geçer ya hu…"

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