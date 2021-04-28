Samsung Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı!

Samsung Galaxy Book serisine yeni üyeler ekledi. Güney Koreli teknoloji devi, her biri farklı bir ihtiyacı karşılayan dört farklı Windows 10 dizüstü bilgisayarı tanıttı. Bunlar; Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 ve Galaxy Book Odyssey.

SAMSUNG GALAXY BOOK

Galaxy Book, serinin temel modeli olarak öne çıkıyor. Bilgisayar, 15.6 inç TFT LCD (1080p çözünürlük) ekrana sahip. Bilgisayar, 11. nesil Intel Core i3 / i5 / i7 işlemcilerle geliyor. Pentium Gold ve Celeron işlemcili daha uygun fiyatlı sürümlerin de olacağı söyleniyor. Bu işlemcilere 4 GB / 8 GB / 16 GB RAM ve 512 GB'a kadar tek bir NVMe SSD eşlik ediyor. Ancak ikinci bir SSD eklenebiliyor ve istenirse GeForce MX450 grafik kartına yükseltme yapılabiliyor. Galaxy Book, 15,4 mm kalınlığında ve 1,64 kg ağırlığında. 54 Wh pile sahip olan dizüstü bilgisayar, 65W hızlı şarj desteği ile USB Type-C girişi üzerinden şarj oluyor. Almanya'da Galaxy Book'un fiyatı 679 Euro'dan başlıyor.

SAMSUNG GALAXY BOOK PRO

Galaxy Book Pro, 13,3 inç büyüklüğünde ve 15,6 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Modeller, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Her iki model, 11. nesil Intel i3 / i5 / i7 işlemcilerin yanı sıra 8 GB / 16 GB / 32 GB LPPDR4X RAM ile yapılandırılabiliyor. Depolama tarafında NVMe SSD teknolojisi var ve 1 TB'a kadar destek sunuluyor. Bilgisayarın i5 ve i7 seçenekleri, Iris Xe grafik çözümü ile gelirken, isteğe bağlı olarak GeForce MX450 grafik kartı seçilebiliyor. 13,3 inçlik Galaxy Book Pro, 63 Wh pil ile birlikte geliyor. 15.6 inçlik modelde ise 68 Wh batarya var. Her iki model de 65W adaptör ile USB Type-C girişi üzerinden şarj oluyor. ABD'de 13,3 inç modeli için fiyatlar 999 dolardan başlarken, 15.6 inç modeli için fiyatlar 1.099 dolardan başlıyor.