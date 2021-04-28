Samsung Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı!

Samsung Galaxy Book serisine yeni üyeler ekledi. Güney Koreli teknoloji devi, her biri farklı bir ihtiyacı karşılayan dört farklı Windows 10 dizüstü bilgisayarı tanıttı. Bunlar; Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 ve Galaxy Book Odyssey.
Galaxy Book, serinin temel modeli olarak öne çıkıyor. Bilgisayar, 15.6 inç TFT LCD (1080p çözünürlük) ekrana sahip. Bilgisayar, 11. nesil Intel Core i3 / i5 / i7 işlemcilerle geliyor. Pentium Gold ve Celeron işlemcili daha uygun fiyatlı sürümlerin de olacağı söyleniyor. Bu işlemcilere 4 GB / 8 GB / 16 GB RAM ve 512 GB'a kadar tek bir NVMe SSD eşlik ediyor. Ancak ikinci bir SSD eklenebiliyor ve istenirse GeForce MX450 grafik kartına yükseltme yapılabiliyor. Galaxy Book, 15,4 mm kalınlığında ve 1,64 kg ağırlığında. 54 Wh pile sahip olan dizüstü bilgisayar, 65W hızlı şarj desteği ile USB Type-C girişi üzerinden şarj oluyor. Almanya'da Galaxy Book'un fiyatı 679 Euro'dan başlıyor.
Galaxy Book Pro, 13,3 inç büyüklüğünde ve 15,6 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Modeller, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Her iki model, 11. nesil Intel i3 / i5 / i7 işlemcilerin yanı sıra 8 GB / 16 GB / 32 GB LPPDR4X RAM ile yapılandırılabiliyor. Depolama tarafında NVMe SSD teknolojisi var ve 1 TB'a kadar destek sunuluyor. Bilgisayarın i5 ve i7 seçenekleri, Iris Xe grafik çözümü ile gelirken, isteğe bağlı olarak GeForce MX450 grafik kartı seçilebiliyor. 13,3 inçlik Galaxy Book Pro, 63 Wh pil ile birlikte geliyor. 15.6 inçlik modelde ise 68 Wh batarya var. Her iki model de 65W adaptör ile USB Type-C girişi üzerinden şarj oluyor. ABD'de 13,3 inç modeli için fiyatlar 999 dolardan başlarken, 15.6 inç modeli için fiyatlar 1.099 dolardan başlıyor.
Galaxy Book Pro 360, dokunmatik ekran desteği ile ilgi çekiyor. Aynı zamanda S Pen desteği sunuluyor. Galaxy Book Pro 360'ın 13.3 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. İki model de Full HD AMOLED ekran ile geliyor. S Pen ise kutudan çıkıyor. İsteğe bağlı olarak 5G bağlantısı sunan Galaxy Book Pro 360, 11. nesil Intel Core i3 / i5 / i7 işlemciler kullanıyor. i5 ve i7 seçeneklerinde Iris Xe grafik seçeneği sunuluyor. 13.3 inç modeli 8 GB veya 16 GB RAM ile yapılandırılabiliyor. 15.6 inçlik model ise bunlara ek olarak, 32 GB RAM sunabiliyor. NVMe SSD depolama alanı 1 TB'a kadar çıkıyor. Pil tarafında ise küçük modelde 63 Wh pil, büyük modelde ise 65 Wh pil bulunuyor. MIL-STD-810G derecelendirme sertifikasına sahip her iki model, USB Type-C girişi üzerinden 65W hızında şarj olabiliyor. 13.3 inçlik model 1.199 dolardan, 15.6 inçlik model ise 1.299 dolardan ön sipariş verilebiliyor.
Galaxy Book Odyssey, oyuncuların sevebileceği bir cihaz olabilir. 15,6 inçlik Full HD TFT LCD ekranlı dizüstü bilgisayar, 1,85 kg ağırlığında ve 17,7 mm kalınlığında. 11. nesil Intel Core i5 veya i7 işlemci ile yapılandırılabilen Galaxy Book Odyssey, 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4X RAM ile eşleşiyor ve 1 TB'a kadar NVMe SSD ile satın alınabiliyor. Bilgisayar, Nvidia GPU sürprizi ile geliyor. Zira Galaxy Book Odyssey, GeForce RTX 3050 Max-Q veya GeForce RTX 3050 Ti Max-Q grafik kartı ile donatılıyor. Bu da Galaxy Book Odyssey'i dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı dizüstü bilgisayarı yapıyor. Bilgisayarda 135W hızlı şarj destekli 83 Wh pil bulunuyor.
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