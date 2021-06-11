O diziye çok yakıştırıldı! Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Sadakatsiz'e mi dahil oluyor?

İçerde, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Çukur gibi dizilerde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Aras Bulut İğnemli, son zamanlarda projelerin aranan yüzü haline geldi. Geçtiğimiz günler rol aldığı 'Çukur' adlı dizinin final yapmasının ardından başarılı oyuncu, sosyal medyada 'Sadakatsiz' dizisine yakıştırıldı. Sadakatsiz'den bir teklif alıp, almadığı merak konusu olan oyuncu araştırılmaya başlandı.

ARAS BULUT İYNEMLİ 'SADAKATSİZ'E ÇOK YAKIŞTIRILDI

Show TV ekranlarında 4 sezondur izleyici karşısına çıkan fenomen dizi Çukur'un final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri merak konusu olmaya başladı. Dizide başrolü paylaşan Necip Memilli, Erkan Kolçak Köstengil'in yeni projleri belli olurken, Aras Bulut İğnemli cephesinden bir açıklama gelmemesi şaşırttı.

Öte yandan sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise İynemli'nin hayranlarını heyecanlandırdı. Sadakatsiz dizisinin başrolü ile fotoğrafları yan yana getirilen İynemli, diziye epey yakıştırıldı. Gönderinin altına iki dizinin hayranları da 'keşke aynı dizide' olsalar tarzında yorumlar yapıldı.