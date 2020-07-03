O dövme türü kanser riski taşıyor! Uzmanlardan uyarı geldi...

Artık gencinden yetişkinine, öğrencisinden memuruna, politikacısından oyuncusuna bedenini mürekkep ile kaplatan birçok insan görüyoruz ve doğal olarak bu konuyu merak ediyoruz. İşte sizi bununla ilgili aydınlatacak bir yazı!

İTHAL EDİLEN MÜREKKEPLERE DİKKAT

Avrupa Birliği, dövme ile ilgili yaptığı kimyasal araştırma ile başta Çin olmak üzere birçok ülkeden mürekkep ithal ettiklerini açıkladı. Dışarıdan alınan mürekkebin içindeki kimyasalları kimse yeterince sorgulamıyor.

SİYAH DÖVME MÜREKKEBİ

Dövmede en çok tercih edilen siyah dövme mürekkebi, içinde benzo (a) piren bulunduruyor. Uluslararasın Kanser Araştırmaları Ajansı bu maddeyi kanserojen madde olarak almış. Oldukça yaygın kullanıldığı için etkisi için bu dövme çeşidinden endişe duyuyoruz.

SOLMA DÖVME

Bu dövme, kanser araştırmacıları için endişe oluşturuyor. Nedeni ise bu çeşidin zamanla pigmentasyonunu kaybedip solmaya başlaması ve rengini kaybetmesi. Kansere neden olan bileşiklerin üretilmesine neden olabiliyor.

KARARTMA DÖVMELERİ

Araştırmacılar, yaptırmanın gerçekten sabır istediği karartma dövmelerin sadece kanserojen madde içermesiyle ilgili değil, vücudu kaplamasından dolayı da endişeli. Çünkü cilt kanserinin en erken belirtilerinden biri cilt pigmentasyonunun azalmasıdır. Karartma dövme yaptıran kişilerin vücudu ise mürekkeple kararmış olduğundan bu belirtiyi anlamak zorlaşıyor. Bu durumda erken teşhisin hayat kurtarma olasılığı güçleşiyor.