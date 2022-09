O KIZ YENİ BÖLÜM İZLE! Kanal D O Kız 2. bölüm konusu nedir?

O Kız 2. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. Erkan Petekkaya, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümü izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Birçok kişi arama motorlarında "O Kız yeni bölüm izle" konu başlığını sorguluyor. İşte O Kız dizisi 2. bölüm konusu...

O KIZ DİZİSİ 2. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

O Kız dizisinin 2. bölüm konusu:

"Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer. Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir. Acaba video babası ve dedesi tarafından izlenecek mi?

Ev ahalisi ve özellikle de her fırsatta evdeki varlıklarından şikayetçi olan eniştesi durumu fark edecek mi? Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz. Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar. Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır."

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız dizisi 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de 2. bölümüyle ekrana gelecek.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİSİNİN KADİR'İ ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir.

Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 senesinde Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etmiştir ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmıştır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de yayınlanan Son Bahar isimli televiyon dizisinde holdingde yönetici olan Galip karakterini canlandırmıştır. 2010 senesinde de Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Ali Kaptan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliğe sahip olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duyan bir babayı oynamıştır. 2021 senesinde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile de çok fazla konuşulmuştur.

52 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya aslen Diyarnakırlıdır. Erkan Petekkaya birçok dizide rol almıştır.

2003'te Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu varır.

Erkan Petekkaya'nın oynadığı diziler:

1998 Güzel Günler Talat

1998 Aynalı Tahir Kadir

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

2003 Bedel

2003 Taştan Kalp İsmail - Televizyon filmi

2003 Japonyalı Gelin Ömer - Televizyon filmi

2003 Serseri Bülent

2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş

2005 Köpek Yılmaz

2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar

2008 Sonbahar Galip Türker

2009 Bahar Dalları Balıkçı

2009 Hanımın Çiftliği Milletvekili

2010 Hanımeli Sokağı Osman

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu

2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey

2013 Benim Hala Umudum Var Erkan

2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar

2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş

2019 Vurgun Kemal Vardar

2020 Gel Dese Aşk Murat

2021 Kırmızı Oda Delikanlı Sadi

2021 Doğduğun Ev Kaderindir - Konuk Oyuncu

O KIZ DİZİSİNİN SİTARE'Sİ SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Sezin Akbaşoğulları lisede tiyatro ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Akbaşoğulları, birçok projede yer almıştır.

Oyuncunun ilk rol aldığı film Gülizar, ilk dizisi de Bizim Evin Halleri’dir.

Sezin Akbaşoğulları 41 yaşında ve İzmirli'dir. Ünlü oyuncu Bizim Evin Halleri dizisinden sonra Bir Aşk Hikayesi, O... Çocukları, Kardelen, Kavşak, Yabancı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Sevgili Komşum, Beyaz Gelincik, Eylül, Sır Gibi, Derdest, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen De Gitme, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ah Neriman, Racon Ailem İçin, Hatırla Gönül, Cesur ve Güzel, Fi, Ufak Tefek Cinayetler, Babamın Günahları, Ağlama Anne, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Sezin Akbaşoğulları'nın Instagram kullanıcı adı @sznakb'dir.

O KIZ DİZİSİNİN TÜRKAN'I ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?

Asiye Dinçsoy 22 Mart 1979 yılında Aydın'da dünyaya geldi.

Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2016 yılında Toz Bezi filmindeki Nesrin rolü ile 35. İstanbul Film Festivali ,21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2012 yılında 44.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Press filmindeki Songül rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. 2009 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Hayatın Tuzu filmindeki Meryem rolüyle Umut Veren En İyi Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

O KIZ DİZİSİNİN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhon, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

Cengiz Orhonlu'nun oynadığı diziler:

The Catholic University of America(2015-2016):

Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry

Montgomery College(2012-2014):

Acting, Directing, Dancing, Music

Workshops:

“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013

Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011

Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012

Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012

Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014

The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014

Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009

Films

BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013

Ayna Ayna

Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı oyunlar:

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis

The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff

Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı

Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan

O KIZ DİZİSİNİN ZEYNEP'İ DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995'te Diyarbakır’da dünyaya geldi.

Dilin Döğer'in çocukluk yılları Mersin'de geçmiştir. Daha sonra ailesi ile birlikt Ankara'ya yerleşen Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirmiştir.

Dilin Döğer, oyuncu olmaya üniversite yıllarında karar verdi. Bu süreçte dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

Dilin Döğer, 2021'de ‘Ex Aşkım’ dizisinde Afife karakterine hayat verdi.

DİLİN DÖĞER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilin Döğer'in rol aldığı diziler:

2021- Ex Aşkım/ Afife

2022- O Kız

Dilin Döğer'in oynadığı filmler:

2022- Goodnight Soldier/ Zine