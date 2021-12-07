O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

Uzun yıllardır TV8'de sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, yalnızca güzelliğiyle değil, şık kıyafet seçimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özsırkıntı, bu defa mini elbiseli pozuyla beğeni topladı. Özsırkıntı'ya, ''Nazar değmesin'', ''Gittikçe güzelleşiyor'' ve ''Bana kalp krizi mi geçirteceksin!'' gibi yorumlar yapıldı.

Özsırkıntı, bir takipçisinden gelen ''Sadeliğini beğendiğim tek sunucuydunuz. Keşke estetik yaptırmasaydınız'' yorumuna, ''Estetiğim yok'' yanıtını verdi.

Aslen Adanalı olan sunucu, dil eğitimi için bir süre İngiltere'de yaşamış, döndüğünde TV8'de çalışmaya başlamıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan güzelin, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.



