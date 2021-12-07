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O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

07.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Özsırkıntı, bir takipçisinden gelen 'estetik' yorumunu da cevapsız bırakmadı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

Uzun yıllardır TV8'de sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, yalnızca güzelliğiyle değil, şık kıyafet seçimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özsırkıntı, bu defa mini elbiseli pozuyla beğeni topladı. Özsırkıntı'ya, ''Nazar değmesin'', ''Gittikçe güzelleşiyor'' ve ''Bana kalp krizi mi geçirteceksin!'' gibi yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

Özsırkıntı, bir takipçisinden gelen ''Sadeliğini beğendiğim tek sunucuydunuz. Keşke estetik yaptırmasaydınız'' yorumuna, ''Estetiğim yok'' yanıtını verdi.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

Aslen Adanalı olan sunucu, dil eğitimi için bir süre İngiltere'de yaşamış, döndüğünde TV8'de çalışmaya başlamıştı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

Sosyal medyada epey aktif olan güzelin, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı şıklığıyla göz kamaştırdı! Estetik yanıtı olay oldu


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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