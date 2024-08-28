O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle herkesi şaşırttı! 40 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Hasan Doğru güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru yarışmaya katıldığı 2014 senenin şampiyonu olmayı da başarmıştı.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Hasan Doğru şimdilerde son haliyle gündem oldu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle dikkat çeken Hasan Doğru yıllar içindeki değişiyle de adından söz ettirdi.

40 KİLO VERDİ!

9 ay gibi bir sürede yaklaşık 40 kilo verdiği söylenen Hasan Doğru'nun 115 kilodan 75 kiloya kadar düştüğü konuşuluyor.

Günden güne adeta eriyen Hasan Doğru'nun sosyal medyadaki karelerine; 'Sana ne olmuş', 'başka biri olmuş', 'tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da doğdu. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu biliniyor. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olmayı başardı.

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti. Herkesin beğenisini almayı başaran Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu olarak hafızalara kazındı.