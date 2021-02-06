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Obama çifti hızlı çıktı! 6 projeyle birden geliyorlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Obama çifti hızlı çıktı! 6 projeyle birden geliyorlar

Eski ABD başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Netflix için iki dizi, dört yeni film için kolları sıvadı.

2018'de Netflix'le bir içerik anlaşması imzalayan Obama çiftinin projeleri belli oldu. Çift, yapım şirketleri Higher Ground Productions aracığıyla iki dizi, dört yeni filmin hazırlıklarını sürdürüyor.

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Dizilerden Firekeeper's Daughter, Angeline Boulley'in henüz piyasaya çıkmayan yeni romanından uyarlanacak. 18 yaşındaki Kızıldere halkına mensup genç bir kız, bir polis soruşturmasına yardım etmek için kendi insanlarının içinde gizli bir göreve başlar. Great National Parks isimli belgesel dizisi ise ABD'nin önemli ulusal parklarından bazılarını anlatacak.

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Film projelerinden Exit West'in başrolünde Riz Ahmed (The Night Of) yer alıyor. Doğaüstü bir olay nedeniyle gerçekleşen global bir göç sırasında yaşanan bir aşk hikayesini anlatacak. Everest'e tırmanan ilk dağcı Tenzing Norgay'in gerçek hikayesini anlatan Tenzing, 29 yaşındaki Celestina'nın ilk evliliğinin gerçekleştiği günü anlatan The Young Wife ve bilim kurgu filmi Satellite da Netflix'in yeni Obama projelerinden.

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