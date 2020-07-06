Ödemlere veda zamanı geldi

Dokularda bulunan fazla sıvıların neden olduğu su miktarı olarak tanımlayabileceğimiz ödemler, eğer vaktinde atılamazsa vücudumuzun çeşitli bölgelerinde şişlikler meydana getirerek hem kilo fazlalığı oluşturur hem de bizleri olduğumuzdan daha kilolu gösterir. Görünümden öte sağlığımız için de kurtulmamız gereken ödemler için sizlere buna neden olan besinleri anlatırken, kurtulmanız için de tüketmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri aktaracağım. Haydi başlayalım. ÖNCELİKLE BUNLARA DİKKAT! Vücudumuzdaki ödemlerden kurtulmak için neyi yiyeceğimiz kadar, nelerden uzak duracağımız da aynı öneme sahip. Hemen her diyet listesinde yer alan ve sağlıklı beslenmenin ilk adımlarından olan karbonhidrat tüketimini azaltmak, ödem oluşumunu engellemek açısından da çok önemli. Çünkü şeker, aşırı su tüketimine neden olacağı ve bu durum da böbreklerin ihtiyacından fazla suyu süzememesine sebebiyet vereceğinden suyun vücutta hapsolmasına yol açar. Çok şeker tüketimi gibi, aşırı tuzlu gıdalar ve turşu da aynı sonucu doğurduğundan sınırlı olarak tüketmek gerekir. Yine en çok üzerinde durulması gerekenlerden biri ise kafein tüketimi. Aşırı kafein almak, ödem oluşumunu ciddi artırırken, metabolizmanın yavaşlamasına da neden olur. Bu yüzden siyah çay ve kahve tüketimini sınırlandırmak gerekir. Asitli ve şekerli içecekler de kaçınılması gereken sıvılardandır.

Besinlerin yanında hayat tarzımızda da değişiklikler yapmamız ve dikkat etmemiz gereken noktalar var. Günde en az 7-8 saat ve kaliteli uyumak, fazla kilonun damarlara yaptığı baskı sonucu dolaşımı yavaşlatarak ödeme neden olmasından ideal kiloya inmek, düzenli egzersiz ve yürüyüş yaparak hareketli yaşam tarzını benimsemek ödemlerle vedalaşmak için olmazsa olmazlardandır. PEKİ HANGİ BESİNLER ÖDEM ATTIRIR? Yeşil çay: Bitki çayları arasında ödem söktürücü özelliğiyle öne çıkan ve şişkinliğin yok olmasına yardımcı olan yeşil çay, fazla tüketildiğinde ise tansiyon ve kalp çarpıntısı sorunlarına neden olabilir. Yoğurt: Evde kendinizin yapması ideal olanken, az yağlı olarak da satın alabileceğiniz yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür ve şişkinliklerin yok olmasında çok etkilidir. Maydanoz: Özellikle sabahları tüketeceğiniz yarım kase maydanoz, hemen her yeşil bitki gibi ödem söktürücü ve şişkinlik giderici olarak en etkili besinlerden bir tanesidir. Salatalık: Midenin rahatlamasında güzel bir rolü olan salatalık, günlük su ihtiyacının karşılanmasında da oldukça değerlidir.