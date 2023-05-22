Oğan'ın 'Erdoğan' sözlerine AK Parti'den ilk açıklama: İlkeli bir tavırla alınan bu kararın...

Türkiye siyasi tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Tarihte ilk kez uygulanacak ikinci tur seçimleri için seçmenler, siyasilerin bütün söylemlerini yakından takip ediyor. İki adayın yarışacağı 28 Mayıs seçimlerinde en çok merak edilen soru bu akşam saatlerinde yanıt buldu. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Merakla beklenen kararın ardından AK Parti'den açıklama geldi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN İLK SÖZLER

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Yıldırım, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. " ifadelerini kullanmıştı.

BİR AÇIKLAMA DA DAĞ'DAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Sinan Oğan'ın kararının ardından ilk düşüncülerini sosyal medyadan paylaştı. Dağ, "ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Sinan Oğan, ulusal güvenlik ve dış politika gibi temel meselelerde ortaya konan irade ve istikrarlı duruşun yanında olarak, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ı destekleme kararı almıştır. İlkeli bir tavırla alınan bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerini kullandı.

