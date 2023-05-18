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Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

18.05.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinden sonra tüm gözler ilk turda yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğine çevrildi. Seçimden sonra hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı, Oğan'la iletişime geçmişti. Oğan'ın kritik kararını açıklamasına günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinan Oğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

Türkiye nefesini tuttu 28 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Meclis'te vekil dağılımının belli olmasının ardından tüm gözler 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına çevrildi. İkinci tur seçimleriyle ilgili bir diğer merak edilen konu ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği oldu.

Ekran Alıntısı

14 MAYIS'TAN SONRA GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

İlk tur sonuçlarına göre hiçbir adayın yüzde 50 artı 1 şartını sağlayamamasından dolayı seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs günü bir kez daha karşı karşıya gelecek. İkinci tura kalamamasına rağmen bu süreçte en çok konuşulan isim Sinan Oğan oldu. Oğan henüz kararını açıklamadı. Kılıçdaroğlu seçim akşamı Oğan'ı arayarak tebriklerini iletmişti. Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da 19 Mayıs günü Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Oğan için dikkat çeken ifadeler geldi.

Yıldırım, Oğan için şu sözleri kullandı;

Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem.

HHH

"ÇOK HAVAYA GİRMEMESİ GEREKİR"

Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.

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