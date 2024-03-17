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Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 61. Bölüm Tanıtımı'nda olay sözler: Bizi yalnız bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 07:26
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Survivor All Star 2024 61. Bölüm Tanıtımı'ndan şoke eden anlar yaşandı. Konseyde Ogeday Girişken'in olmayışı ve mavi takım yarışmacıların sözleri "Ogeday diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi. Ogeday'ın adayı terk edip etmediği merak konusu oldu.

Ogeday Girişken diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 61. Bölüm Tanıtımı'nda olay sözler: Bizi yalnız bıraktı

Survivor All Star 2024 61. Bölüm Tanıtımı'ndan sonra Ogeday Survivor'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı sorularını akıllara getirdi. Peki Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? Ogeday diskalifiye mi oldu?

OGEDAY YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Survivor All Star 2024'te Mavi takımda mücadele eden Ogeday Girişken ekrana gelen son bölümde ve fragmandaki konseyde oyun alanında yer almadı.

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Konseyde Yasin ve Furkan'ın sözleri dikkat çekici olurken yarışmanın takipçileri Ogeday Survivor'dan ayrıldı mı sorusunun yanıtını bekliyor.

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Acil durum konseyinde Yasin Obuz, "Üst eşofmanını giydi, sonrasında ayakkabılarını bağlamaya başladı. N'apıyorsun sen dedim? Aynı şeyi düşünüyorsak sakın yapma dedim" ifadelerini kullandı.

Sonrasında söz hakkı alan bir diğer isim Furkan ise "Ogeday'a aşırı kızgınım bizi yalnız bıraktığı için" açıklaması ile merak uyandırdı.


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