HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Öğrenci Andı' tartışması! Kılıçdaroğlu: Hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın

'Öğrenci Andı' tartışması! Kılıçdaroğlu: Hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın

16.03.2021 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Öğrenci Andı' tartışması! Kılıçdaroğlu: Hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete bunu anlat demiştim. Bunu söyledim, 2013'te, 2021'e geldik bu soruma cevap alamadım. Ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunarak Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına da değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ama bunun tek yolu vardır, CHP'nin iktidar olması. Bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacağız.

Uşak, Manisa ve İzmir'deydim. Yoğun bir programdı, çiftçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, sokaktaki vatandaşlarla beraber olduk, onları dinledik. Herkesin derdi var. Dertsiz 1 kişiyi dahi görmedim. Onların karamsar olmamalarını istedim, bunu beraber düzelteceğiz dedim. Birlikte olduğumuz zaman Türkiye bu sorunların tamamını aşar dedim. Muhtarlarla da aynı toplantıyı yaptım. Ben muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik çözümüne bir nebze katkı olur dediğim zaman dalga geçmeye başladılar. Bunu da bütün muhtarlara havale ediyorum. Biz CHP olarak bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer personel görevlendiriyor. Bu yapılıyor zaten ama gönül ister ki, bu doğrudan devletin tasarrufu olarak gündeme gelsin.

Van'da arkadaşlarımız vardı. En önemli sorun Kapıköy Sınır Kapısı açılmıyor diyorlar. Pandemi dolayısıyla kapalıysa Habur açık. Kapıkule açık, neden İran ile olan ilişkilerimizde Kapıköy kapalı. Bu en büyüğünden en küçüğüne bütün esnafı etkilemiş. Acaba hükümet bilinçli mi kapatıyor Vanlıları cezalandırmak için diye düşünüyorlar. Yarın önünüze sandık gelecek, oy kullanacaksınız, oyu o sınır kapısını açmayan iktidara ders vererek kullanacaksınız.

Son Dakika: Bahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisiSon Dakika: Bahçeli'den Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisi

'ANDIMIZ' TARTIŞMASI

Danıştay bir karar verdi, ortalık karıştı. Andımız. 2013 yılında Erdoğan, bölücü terör örgütü ile masaya oturdu. Onların şartı Andımız'ı kaldıracaksınız. MEB, Erdoğan'ın talimatı ile Andımız'ı kaldırdı. Türk Eğitim Sen, Danıştay'a dava açtı, yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi. Danıştay, MEB'in kararı doğru değil, değişikliği onaylamıyorum dedi. Andımız'ın okunması gerekiyordu. Bunun üzerine bana soruldu, açıklamamda şöyle demişim; Eskiden beri okunuyor Andımız. Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini azarlayarak meydan okuması insanın ağrına gidiyor. Hakim çıkış konuşamaz, kararları ile konuşur. Danıştay kararlarını vermiştir. Yerinde bir karardır, karara uyulması lazım, yani Andımız'ın okunması lazım. Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu bir kenara yazın diyorum, 2018 yılında. Andımız konusu, doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklara anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi kararı verdikten sonra, ben daha önce şu çağrıyı yapmıştım, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete bunu anlat demiştim. Bunu söyledim, 2013'te, 2021'e geldik bu soruma cevap alamadım. Ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayızCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Muhittin Böcek, İnce'nin partisine mi katılıyor?

Kulisleri hareketlendiren iddia: Muhittin Böcek, İnce'nin partisine mi katılıyor?

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' mesajı: Henüz erken

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Kılıçdaroğlu'na İzmir esnafından bozuk yol tepkisi

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de bozuk yol tepkisi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'Mısır' açıklaması

Mısır'la yapılan temasla ilgili flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.