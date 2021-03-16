'Öğrenci Andı' tartışması! Kılıçdaroğlu: Hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın

Uşak, Manisa ve İzmir'deydim. Yoğun bir programdı, çiftçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, sokaktaki vatandaşlarla beraber olduk, onları dinledik. Herkesin derdi var. Dertsiz 1 kişiyi dahi görmedim. Onların karamsar olmamalarını istedim, bunu beraber düzelteceğiz dedim. Birlikte olduğumuz zaman Türkiye bu sorunların tamamını aşar dedim. Muhtarlarla da aynı toplantıyı yaptım. Ben muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik çözümüne bir nebze katkı olur dediğim zaman dalga geçmeye başladılar. Bunu da bütün muhtarlara havale ediyorum. Biz CHP olarak bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer personel görevlendiriyor. Bu yapılıyor zaten ama gönül ister ki, bu doğrudan devletin tasarrufu olarak gündeme gelsin.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ama bunun tek yolu vardır, CHP'nin iktidar olması. Bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacağız.

Van'da arkadaşlarımız vardı. En önemli sorun Kapıköy Sınır Kapısı açılmıyor diyorlar. Pandemi dolayısıyla kapalıysa Habur açık. Kapıkule açık, neden İran ile olan ilişkilerimizde Kapıköy kapalı. Bu en büyüğünden en küçüğüne bütün esnafı etkilemiş. Acaba hükümet bilinçli mi kapatıyor Vanlıları cezalandırmak için diye düşünüyorlar. Yarın önünüze sandık gelecek, oy kullanacaksınız, oyu o sınır kapısını açmayan iktidara ders vererek kullanacaksınız.

'ANDIMIZ' TARTIŞMASI

Danıştay bir karar verdi, ortalık karıştı. Andımız. 2013 yılında Erdoğan, bölücü terör örgütü ile masaya oturdu. Onların şartı Andımız'ı kaldıracaksınız. MEB, Erdoğan'ın talimatı ile Andımız'ı kaldırdı. Türk Eğitim Sen, Danıştay'a dava açtı, yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi. Danıştay, MEB'in kararı doğru değil, değişikliği onaylamıyorum dedi. Andımız'ın okunması gerekiyordu. Bunun üzerine bana soruldu, açıklamamda şöyle demişim; Eskiden beri okunuyor Andımız. Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini azarlayarak meydan okuması insanın ağrına gidiyor. Hakim çıkış konuşamaz, kararları ile konuşur. Danıştay kararlarını vermiştir. Yerinde bir karardır, karara uyulması lazım, yani Andımız'ın okunması lazım. Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu bir kenara yazın diyorum, 2018 yılında. Andımız konusu, doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklara anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi kararı verdikten sonra, ben daha önce şu çağrıyı yapmıştım, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete bunu anlat demiştim. Bunu söyledim, 2013'te, 2021'e geldik bu soruma cevap alamadım. Ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp açıklasın.



