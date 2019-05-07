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Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da özel bir öğretim kursunda öğrenciler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Olay, Adıyaman merkez Eski Saray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel öğretim kursunda öğrenci oldukları öğrenilen kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada darp edilen Y.Ş. isimli öğrenci ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Adıyaman kavga gözaltı

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