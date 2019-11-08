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Öğrenciler lösemili çocuklar için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ 75.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ 75. Yıl Ortaokulu tarafından, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle yürüyüşe katılım gösterdi. Öğrenciler, Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velileri de tepki gösterdi.
Sultangazi'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 75. Yıl Ortaokulu tarafından düzenlenen yürüyüşe öğretmenler ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle lösemili çocuklara destek verdi. Okul önünde başlayan yürüyüş Sultangazi Hükümet Konağı önünde sona erdi.
Öğrencilerden İrem Nisa Tilaver, "Bugün amacımız farkındalık yaratmak. Umarım işe yaramıştır. Lösevili kardeşlerimiz için farkındalık yaratmak istiyoruz. Arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİ YUHALAYAN VELİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Yaşananlara tepki gösteren 8. Sınıf öğrencisi Tiaver, "Gerçekten utanç duyuyoruz. Umarım bir daha olmaz. Yani üzülüyorum. Benim ayağım kırık. Bu farkındalığı lösevli ve engelli kardeşlerimiz için yapıyorum. Onlar kalkıp böyle bir şey yapıyorsa, kalkıp kendilerinde bir sorun aramaları gerekiyor" diye konuştu.

"OTİZMLİ ÇOCUKLAR DA İNSANDIR"

  1. sınıf öğrencisi Sefa Oğuz ise, "Lösemili çocuklar bu maskeyi aslında kendileri mikrop kapmasın diye değil bizden mikrop almasınlar diye takıyorlar. Biz onların yanında olacağız. 75. Yıl Ortaokulu olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı. Oğuz, Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki göstererek, "Aslında onlarda insan. Onları yuhamalarına gerek yok. Onları da sevmeleri lazım. Onlar onlara bir zarar vermiyor. Otizmli çocuklar da insandırö dedi.

(FOTOĞRAF)

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