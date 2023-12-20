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    4. Öğretmen ve 14 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi! Cinsel içerikli mesajlaşmaları ortaya çıktı... Babası oğlunun telefonunda çıplak fotoğrafları buldu

    Öğretmen ve 14 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi! Cinsel içerikli mesajlaşmaları ortaya çıktı... Babası oğlunun telefonunda çıplak fotoğrafları buldu

    20.12.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir ortaokulda drama öğretmeni olarak görev yapan 33 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray'ın 14 yaşındaki adı açıklanmayan öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi. Yasak aşka ilişkin detaylar öğrencinin cep telefonundan çıktı.

    Öğretmen ve 14 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi! Cinsel içerikli mesajlaşmaları ortaya çıktı... Babası oğlunun telefonunda çıplak fotoğrafları buldu

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir ortaokulda drama öğretmenliği yapan 33 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray mahkemede 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi kabul etti. NBC Miami'nin haberine göre, Murray öğrencisine olan hisleri hakkında bir mesaj göndererek ilk konuşmayı başlattı. Daha sonrasında ikili arasında mesajlaşma trafiği devam ederken yakınlaştılar ve yasak aşk başladı.

    ONU ARABADA BEKLİYORDU

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    Öğretmen ve öğrencinin birbirlerine gönderdikleri çıplak fotoğraflarıyla cinsel ilişki hakkında mesajlaşmaları 14 yaşındaki öğrencinin cep telefonunu kontrol eden babası tarafından bulundu. Crime Online'ın haberine göre ikili kahve içmek için buluştu ve bir alışveriş merkezinin otoparkı da dahil olmak üzere çiftin öğretmenin arabasında defalarca cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.

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    Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen görevinden uzaklaştırılarak tutuklandı. Buna karşılık, iki yıl topluluk kontrolü ve 10 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Bir seks suçlusu olarak kaydolması ve zihinsel bozukluğu olan seks suçlularına yönelik bir programa katılması istendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Öğretmen Amerika öğrenci
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