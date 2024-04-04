Öğretmen ve öğrencisinin uygunsuz ilişkisini 'aşk mektupları' ele verdi! Yatak odasının çekmecesinden çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki Alyssa Todd'un, öğretmenlik ve atletik antrenörlük yaptığı bir lisede 15 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşamakla suçlandı. Todd'un eşininin yatak odasındaki şifonyerin çekmecesinde aşk mektuplarını bulması ve durumu polise haber vermesi üzerine yasak aşka ilişkin soruşturma başlatıldı.

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANDI

AZ'nin haberine göre, Todd ilk tutuklanma anında öğrencisiyle olan ilişkisini tamamen reddetti. Polise sonradan verdiği ifadesinde ise ilişkisini kabul etmekle kalmadı aynı zamanda öğrencisi için kocasından boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Todd, reşit olmayan bir kişiye cinsel istismar ve ve reşit olmayan bir kişiyi cinsel davranış için tuzağa düşürmekle suçlanıyor.Todd 75.000 dolarlık bir kefaletle tutuluyor ve gelecek hafta tekrar mahkemeye çıkacak.







