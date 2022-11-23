Öğretmenler Günü mesajları 2022: Resimli, yeni 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik mesajları için seçenekler

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Önemli gün bu sene perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye’de ilk defa 1981 yılında kutlandı. 1928 senesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olmasıyla birlikte öğretmenlik mesleğini icra edenlere ve adaylarına 24 Kasım günü Öğretmenler Günü ilan edilmişti. Her sene aralıksız kutlanan bu gün içerisinde okullarda birçok etkinlikler düzenlenecek. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için gönderilebilecek en güzel tebrik mesajları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. Bize katmış olduğunuz değerler için sizlere teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“İyi dileklerimizi ve sonsuz saygılarımızı kabul edin. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Eğitim ve öğretim hayatında gösterdiğiniz emekler için sizlere teşekkür ederiz. Açtığınız yolda yürümek bizler için en büyük şanstır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Sevgili öğretmenim, sizin sayenizde korkmamayı ve pes etmemeyi öğrendim. Bana kattığınız sonsuz değer için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Geleceğimiz için yapmış olduğunuz tüm fedakarlıklar için teşekkür ederiz. Sizlere sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bize kattığınız onca değer için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

“Binbir zorlukla bizlere öğrettiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

“Geleceğimizin mimarı olduğunuz ve yorulmadan bizlere eğitim aşıladığınız için size teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

