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Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gün? İşte tarihi!

05.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı sorgulanıyor. Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim tarihinde kutlanıyor. Ülkemizdeki Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı tarih ise merak edilen konulardan oldu. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? Türkiye'de 2022 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar...

Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi gün? İşte tarihi!

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler Günü, eğitimcileri onurlandırmak adına her yıl belirli tarihte kutlanıyor. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olması sebebiyle Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün hangi tarihe denk geldiği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Türkiye'de 2022 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanmaktadır. 2021 yılında Öğretmenler Günü çarşamba gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir fakat Türkiye'de Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda okullar da tatil olmaz.

Tarihte ise 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Milli Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul edildiği gündür.

Öğretmenler Günü tarihi ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde 24 Kasım, 12 Arap ülkesinde ise her yıl 28 Şubat, Azerbaycan'da 5 Ekim, Avustralya'da Ekim ayının son cuma günü, Çek Cumhuriyeti'nde 28 Mart, Hindistan'da 5 Eylül, İran'da 2 Mayıs, Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözü;

"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."

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