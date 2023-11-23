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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023, neden kutlanıyor? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

23.11.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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Öğretmenler Günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 1,2 milyona yakın öğretmen için özel olan bu anlamlı gün için geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. Birçok kişi öğretmenine aldıkları hediyeler ve sosyal medya platformlarında paylaştıkları mesajlarla sevgi ve saygısını dile getirecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, neden kutlanıyor? 2023'te 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2023, neden kutlanıyor? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi ise arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de 24 kasımın her sene, Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. İşte detaylar...

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yapan vatandaşları onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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Günün önemli manşetleri


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