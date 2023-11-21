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Öğretmenler Günü ne zaman 2023, resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? Anlam ve önemi!

21.11.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Öğretmenler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. Çok sayıda vatandaş bu mesleği icra eden yakınları ve arkadaşları için WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda tebrik mesajları yayımlayacak. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman 2023, resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü ne zaman 2023, resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? Anlam ve önemi!

Öğretmenler Günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca öğrenci, öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, "Öğretmenler Günü ne zaman? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün dek geldiği gün...

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, 2023'TE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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Günün önemli manşetleri


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