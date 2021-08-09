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Oğulcan Engin’in motosikletinin çalınma anı kamerada

09.08.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in anahtarını üstünde bıraktığı motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir’de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi.

Engin motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak içeriye girdi. Anahtarı fark eden bir kişi motosikletin yanına geldi. Şüpheli önce motosikletin sepetini açarak içerisine baktı, ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletinin çalındığını fark ederek polislere haber veren Engin’in şikâyeti üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, olaydan bir gün sonra çalınan motosiklet kaza yapılmış halde Kasımpaşa’da bulundu. Şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişi tutuklanırken motosiklet ise Oğulcan Engin’e teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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