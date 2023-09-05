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Oğuzhan Uğur, Çağatay Ulusoy ile paylaşım yaptı! Son haline "Yanındaki kim?" yorumları yağdı

05.09.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Gaddar' dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yine son haliyle gündemde. Oğuzhan Uğur yakışıklı oyuncuyla paylaşım yaptı ama paylaşıma hiç beklemediği yanıtlar aldı.

2017 yapımı "İçerde" dizisinde beraber çalıştığı Ay Yapım'la anlaşan Çağatay Ulusoy, uzun zaman sonra FOX TV için çekilecek olan "Gaddar" dizisiyle televizyon ekranlarını dönüyor.

Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent'in dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşmesini anlatacak olan dizide yer alacak olan Çağatay Ulusoy, Oğuzhan Uğur ile poz verdi.

Ekran Alıntısı

Ancak paylaşıma Uğur'un da beklemediği pozlar geldi. Yine imaj değişikliğine giden Ulusoy'u görenler tanıyamadı.

"Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım hani görmezsiniz diye diyorum" yazan Oğuzhan Uğur'a "Abi sen tamam da yanındaki kim?" yorumları yağdı.

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