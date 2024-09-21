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  4. Oksijen tüpüyle otobüse bindi! Bir anda yere düşünce panik anları yaşandı... Yolcular çığlık çığlığa kaçıştı

Oksijen tüpüyle otobüse bindi! Bir anda yere düşünce panik anları yaşandı... Yolcular çığlık çığlığa kaçıştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 15:36
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Bingöl'deki bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler gündem yarattı. Oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi tüpün yere düşmesiyle diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı. Tüpün düşmesiyle yolcular çığlık çığlığa kaçmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün merkezindeki bir halk otobüsünde yaşanan olayda bir yolcunun getirdiği oksijen tüpü düşünce ortaya korku dolu anlar yaşandı.

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Edinilen bilgilere göre, bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti.

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Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

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Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

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O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

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