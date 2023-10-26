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    4. Okul bahçesindeki gizemli nesne hareketli dakikalara neden oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı... "UFO mu kurgu mu?"

    Okul bahçesindeki gizemli nesne hareketli dakikalara neden oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı... "UFO mu kurgu mu?"

    26.10.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya kullanıcıları İspanya'nın Madrid şehri yakınlarındaki Alcalá Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesi'nin bahçesindeki gizemli nesneyi görünce şaşkına döndü. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları nesnenin UFO olduğunu iddia ederken bazıları ise olayın sosyal medyada dikkat çekmek için yaratılan bir kurgu olduğu söyledi.

    Tanımlanamayan uçan cisim, İspanya'nın başkenti Madrid'in hemen dışında bulunan Alcalá Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesi'nin önündeki çimenlikte keşfedildi. Cismin okul bahçesinde görülmesinden sonra fotoğrafları çekilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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    Görüntülerin sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmesi üzerine üniversite yetkilileri bahçede bir gizemli nesne olduğunu doğruladı ancak UFO bilgilerine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü UFO iddiasıyla heyecanlanırken diğer bir kısmı ise görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti. Sosyal medyada "UFO mu kurgu mu?" yorumlarının sesleri yükseldi.

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    ufo İspanya

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