Skandal olay! 12 yaşındaki kıza tecavüz eden Afgan sığınmacı tutuklandı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

25 yaşındaki Sakhidad Ahadi, Afganistan'dan İngiltere'ye geldiğinden beri devletin sığınmacıların masraflarını ödediği bir otelde kalıyordu. Daily Mail’in haberine göre, 25 yaşındaki Afgan sığınmacı ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu otel odasına götürerek iki tecavüz etti. Olayın 22 Aralık 2022 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasında meydana geldiği ifade edilirken tutuklanan Ahadi, mahkemede suçunu itiraf etti. Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Afgan sığınmacı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

25 yaşındaki Sakhidad Ahadi mahkemeye verdiği ifadesinde kızı 19 yaşında zannettiğini ve cinsel birliktelik için karşılıklı rızanın aldığını söyleyerek savundu. 12 yaşındaki ismi açıklanmayan mağdur ise mahkemedeki ifadesinde, yüzündeki lekeler için kendisine krem önererek yanına yaklaştığını ve ona gerçek yaşını söylemesine rağmen cinsel birliktelik için zorladığını ifade etti.