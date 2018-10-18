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Okul çıkışında köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

BURSA'da, Abdulmetin Fidan (12), okul çıkışında evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Abdulmetin Fidan (12), okul çıkışında evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin göğüs ve bacaklarından ısırdığı çocuk yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Piyade Er Nezir Akgün Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Abdulmetin Fidan, dün okul çıkışı 2 arkadaşıyla yürüyerek eve giderken, yanlarına gelen sokak köpeklerinden kaçtı. 3 köpek, farklı yönlere kaçan çocuklardan Abdulmetin Fidan'ın peşinden gitti. Köpekler, çocuğu ara sokakta yakalayıp saldırdı. Bir anda köpeklerin arasında kalan Abdulmetin, yere düştü. Köpeklerin göğüs ve bacaklarından ısırdığı Abdulmetin Fidan, yaralandı. Büyük korku yaşayan ve ellerini savurup bağırarak köpeklerden kurtulan Abdulmetin, evine gitti. 5 GÜN RAPOR Abdulmetin Fidan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulmetin, tedavi edilip bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. 5 gün rapor verilen çocuğa, 3 gün kuduz aşısı uygulanacağı belirtildi. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpeklerde kuduz hastalığı tespit edilmesi durumunda ise tedavinin uzatılacağı bildirildi. 'ALLAH KORUMUŞ, DAHA CİDDİ ŞEYLER OLABİLİRDİ' Baba Abdullah Fidan, oğlunun okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyerek, "3-4 tane köpek, basit sokak köpekleri değil. Birisi Alman kurdu, birisi Kangal, çocuğa saldırıyorlar. Çocuğu yere yıkıyorlar, defalarca ısırıyorlar. Kuduz aşısı, tetanos aşısı yaptırdım. Kalbinin üzerinde ısırık yarası var. Allah korumuş, çok daha ciddi şeyler olabilirdi" dedi. Sokak köpeklerini daha önce Yıldırım Belediyesi'ne şikayet ettiklerini; ancak bir önlem alınmadığını ileri süren Abdullah Fidan, şöyle konuştu: "Adı sahipli ama köpekler başıboş, hep dışarıda. Orada insanlar çığlık çığlığa kaçışıyor. Bu yaşımda ben bile oradan geçerken tedirginim. Çocuğum okuldan çıkıp eve geliyordu. Yetkilileri dün de aradım, önce gelmek istemediler, sonra koşturup geldiler. Bir şeylerin olabilmesi için illa başımızın yanması mı lazım. Çok daha kötü şeyler konuşuyor olabilirdik şimdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ben de çok korktum. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Artık böyle şeyler olmasın, gerekli önlemler alınsın."

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