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Okullardaki eski sıralardan yapıyorlar! Hepsi çöp olacaktı, artık... Üretip para kazanıyorlar

15.05.2024 09:49
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Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar. Okullardaki eski sıraların da sehpaya dönüştüğü belirtilirken Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğretmeni, "Atık, çöp olacak malzemelerden her yerde kullanılabilecek sehpa ürettik" ifadelerini kullandı.

Okullardaki eski sıralardan yapıyorlar! Hepsi çöp olacaktı, artık... Üretip para kazanıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde atık malzemeleri geri dönüştüren öğrenciler, çalışma masası, çitler, elbise dolapları, sehpalar, kitaplık gibi eşyalar üretiyorlar. Öğrencilerin ürettikleri eşyalar ise kurumlarda masa, sandalye, sehpa olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

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ÖĞRENCİLER HEM ÜRETİYORLAR HEM DE KAZANIYORLAR

Paketlenmiş malzemeleri taşımakta kullanılan tahta paletleri atmayıp, geri dönüşüme kazandıran öğrenciler atölyede hem çalışıyorlar, hem de ürettikleri ürünler sonucunda gelir elde ediyorlar. Adeta bir fabrika gibi işlerin yürütüldüğü okulda, öğrenciler hem ekonomiye katkı sağlıyorlar, hem de cep harçlıklarını çıkarıyorlar.

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Elbise dolabında olması gereken tüm ince detayları düşünerek kullanıma hazır gardırop üreten öğrencilerden Yusuf Yazıcı, "Bu gördüğünüz gardırobu arkadaşlarımızla hep birlikte yaptık. İlk önce atölyemizdeki daire testere makinesinde kesimler yaptık daha sonra pvc bantlama makinesinde güzelce bantladık. Gardırobun her detayını düşündük, askılıklar, kravatlıklar için bölmeler yaptık. Dolabın çekmecelerini santim santim ölçtük. Sürgü kapakları takıldıktan sonra kullanıma hazır olacak" dedi.

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OKULLARDAKİ ESKİ SIRALAR SEHPAYA DÖNÜŞTÜ

Okullardaki eski sıralardan geri dönüşümle sehpa ürettiklerini belirten Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmeni Ramazan Şahin, "Bu görmüş olduğunuz sehpa ürünümüzü okullardan kalan eski sıralardan yaptık. İlk etapta gerekli dönüşümlerini, temizliğini gerçekleştirdik. Kündekari motiflerini sehpamıza işledik. Üzerine renklendirici işlemi yapılmış, tamamen geri dönüşüm ürünüdür. Atık, çöp olacak bir malzemelerden her yerde kullanılabilecek sehpa ürettik" diyerek konuştu.

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HEM EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORLAR

Öğrencilerin üreterek el becerilerini geliştirdiğini, bununla da sınırlı kalmayıp kendi paralarını kazandığını belirten Okul Müdürü Rikap Cemil Kurt, okuldaki çalışmalarla ülke ekonomisine de katkı sağlandığını ifade etti. Çeşitli geri dönüşüm malzemelerinin öğrencilerin elinde şekillendiğini kaydeden Kurt, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi ile ilgili Türkiye genelindeki etkin çalışmalarına okulumuzda katkı sağlamaktadır. Okulumuz öğrencileri demir, palet, ağaç, kağıt gibi çeşitli atıkları okulumuza kazandırarak okulumuzda geri dönüşüm etkinlikleri içerisinde çalışmalar yürütüyorlar. Okulumuz öğrencileri bu çalışmalar neticesinde döner sermayeden de destek alıyorlar. Öğrencilerimiz el becerilerini geliştirirken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Sıfır Atık Proje yarışmalarına katılan öğrencilerimiz, Ankara’da Bayburt’u temsil etmektedirler. Bunun dışında okulumuzda üretime sağlayacak projelerimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi de seramızdır. Seramızla ilgili çalışmaları da arkadaşlarımız yakinen takip ediyorlar" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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