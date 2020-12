Olay yaratan kararı yeniden gündeme geliyor! Muhammed Ali’nin vicdani ret kararı film oluyor

Muhammed Ali’nin olay yaratan vicdani ret kararı, Searchlight tarafından film oluyor. Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali, Vietnam Savaşı sırasında,1967’de ABD Ordusu’na alınmayı reddetmişti.

Proje, Leigh Montville’in "Sting Like a Bee: Muhammad Ali vs. The United States of America" adlı eserine dayanıyor. Kitap, Ali’nin İslami inançları temelinde orduda hizmet etmeyi reddetmesinin kültürel ve politik sonuçlarına odaklanıyor.

MUHAMMED ALİ’NİN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Filmde ayrıca, ringden sürgün edilme ihtimali olan bir yaşamın önemli anlarını, her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan bir boksörün yaşadıkları da masaya yatırılıyor. Ali'nin boks lisansı, kariyeri, hatta ırksal eşitlik için bir savaşta yer almaya zorlandığı için özgürlüğü bile riske giriyor ama o mücadelesini bırakmıyor. Senaryosunu Phillip Howze’nin yazdığı filmi Shola Amoo yönetecek.

NE OLMUŞTU?

Ali, dövüşten önce Liston ile alay ederek, "kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" diyerek nakavt tahmininde bulunarak çıktığı maçta, 1964'te 22 yaşındayken ağırsıklet dünya şampiyonluğunu kazandı. 1964'te Müslüman olduktan sonra Cassius Clay olan ismini Muhammed Ali olarak değiştirdi. Ali, 1966'da, yerel kurumların kendisini askere alınmaya uygun hale getirdiğini öğrenince, "O Viet Cong'la hiçbir tartışmam yok" dedi ve katılmamayı seçti. 1967'de asker kaçağı olmaktan suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasıyla, 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı ve üç yıl boyunca boks yapmaktan men edildi. Ali, davası temyiz edilirken hapisten çıkarıldı ve mahkumiyeti 1971'de ABD Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu.