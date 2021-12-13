Oliva Rodrigo, TIME tarafından "Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi" seçildi

18 yaşında müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Olivia Rodrigo bu kez Amerika Birleşik Devletleri merkezli TIME Dergisi’nin listesinde yer almayı başlardı. Dünyaca ünlü dergi her yıl yılın kişisine dair belirli kategorilerde isimler paylaşıyor. Olivia Rodrigo2021'de Yılın Eğlence Kişisi seçildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Dünyaca ünlü dergi, Olivia Rodrigo’nun 2021'in yılının eğlence kişisi olarak seçildiğini Twitter üzerinden paylaştı.

TIME, 2020 yılında yılın kişisi olarak ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan ve halihazırda ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yılın kişisi seçmişti. 2021 yılında ‘Yılın Kişisi’ olarak esla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder iş insanı Elon Musk seçildi.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Genç şarkıcı Olivia Rodrigo ise kendi sosyal medya hesabından sevindirici haberi takipçileriyle paylaştı. TIME Dergisi'nin afişini kullanan Radrigo gönderisine, "Bu yıl bazı çılgın şeyler yaptım ama bu özellikle gerçeküstü hissettiriyor. Teşekkür ederim" notunu ekledi.



