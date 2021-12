Oliva Rodrigo, TIME tarafından "Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi" seçildi

18 yaşında müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Olivia Rodrigo bu kez Amerika Birleşik Devletleri merkezli TIME Dergisi’nin listesinde yer almayı başlardı. Dünyaca ünlü dergi her yıl yılın kişisine dair belirli kategorilerde isimler paylaşıyor. Olivia Rodrigo2021'de Yılın Eğlence Kişisi seçildi.

Dünyaca ünlü dergi, Olivia Rodrigo’nun 2021'in yılının eğlence kişisi olarak seçildiğini Twitter üzerinden paylaştı.

Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) is TIME's 2021 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/lst3sc3ZWM pic.twitter.com/gTUA3g8Yag