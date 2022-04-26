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  4. Ölüleri avuçlarla topladılar! Korkutan gelişme... Binlerce arı telef oldu

Ölüleri avuçlarla topladılar! Korkutan gelişme... Binlerce arı telef oldu

26.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan arı ölümleri şoke etti. Ruhsatsız tarım ilaçlarından zehirlendiği düşünülen binlerce arı telef oldu. Arı üreticileri kara kara düşünmeye başlarken, telef olan arıların, ağaç ve bitkilere atılan kaçak zirai ilaçlardan öldüğü iddia edildi.

Ölüleri avuçlarla topladılar! Korkutan gelişme... Binlerce arı telef oldu

Bursa'da, son 2 günde yüzlerce kovan arının telef olması, üreticileri zor soktu.
Kovanların içinin ölü arılarla dolu olduğunu söyleyen üreticiler, nedeninin ise zirai ilaçlar olduğunu öne sürdü.

Baharın gelmesiyle birlikte arılar, bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamaya başladı. Çiçek açma döneminde olan ağaçlara atılan tarım ilaçları sebebiyle yüzlerce kovan arı telef oldu. Kestel ilçesi Gözede Köyü'nde kovanı olan çok sayıda aracının yüzlerce kovan arısı 2 gün içinde telef oldu.

Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte aracılar kara kara düşünmeye başlarken, arıları telef olan üreticiler kovanlarının önünden avuç avuç ölmüş arı topladı.

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20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu. Kestel Gözede köyü civarında çok sayıda arıcının arısı son 2 günde telef oldu. Bunun sebebi kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları, üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" dediler. (İHA)

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