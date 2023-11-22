HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ölümcül salgın patlak verdi, ürünler toplatıldı! 'Listeria' vakaları ABD'yi sarstı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

Ölümcül salgın patlak verdi, ürünler toplatıldı! 'Listeria' vakaları ABD'yi sarstı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

22.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında Kaliforniya, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Michigan ve Ohio'nun da bulunduğu pek çok eyalette listeria salgını paniği yaşandı. 11 kişinin etkilendiği salgında 10 kişinin tedavisi devam ederken 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceğinden endişelendiklerini dile getirdi.

Ölümcül salgın patlak verdi, ürünler toplatıldı! 'Listeria' vakaları ABD'yi sarstı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika'da bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülke genelinde yaptıkları resmi açıklamada çok eyaletli listeria salgınına ilişkin bir gıda güvenliği uyarısı yayınladı. 17 Kasım itibariyle yedi eyaletten hastaneye başvuran 11 kişiye listeria teşhisi konuldu. Kaliforniya'da listeria teşhisi konulan bir kişinin hayatını kaybettiği ve hamile olan bir hastanın ise erken doğum yapmasına neden olduğu belirtildi.

PAKETLERİ GERİ TOPLADILAR

1

Kaliforniya merkezli HMC Farms firması, 1 Mayıs ile 15 Kasım 2023 tarihleri arasında ülke çapında iki kiloluk olarak satılan organik şeftali ve eriklerin poşetlerini mağazalardan toplattı. Meyveyi satın alan tüketicilere, onu hemen atmaları ya da mağazaya iade etmeleri söyleniyor. Buzdolabında geri çağrılan ürünün paketleri bulunan bir kişinin mutlaka ürünün paketinin yüzeyini silmesi gerektiği belirtildi.
HMC Farms'ın şirket sözcüsü Amy Philpott, "Bizim için tüketicilere güvenli, yüksek kaliteli meyve sunmaktan daha önemli bir şey yok. Kimsenin taze meyve yemekten hastalanmasını asla istemeyiz. Şirket sorunun kaynağını araştırmak için çalışıyor" dedi.

LİSTERİA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Yetkililer hastalığın, hamile, 65 yaş ve üzeri ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde özellikle tehlikeli olabileceğinin altını çizdi. Genellikle kontamine gıdaların tüketilmesinden sonraki 2 hafta içinde başlayan semptomlar arasında ateş, kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, denge kaybı ve nöbetler sayılabilir.

İlginizi Çekebilir

Zombi geyik hastalığı yayılıyor! "İnsanlar için de risk olabilir"

Zombi geyik hastalığı yayılıyor! "İnsanlar için de risk olabilir"

 Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

 Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

 Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

 Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Saraçoğlu uyardı! "Günde 2 bardak içerseniz..."İbrahim Saraçoğlu uyardı! "Günde 2 bardak içerseniz..."
Türkiye'den ilk açıklama geldi! Dönüm noktası...Türkiye'den ilk açıklama geldi! Dönüm noktası...
Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!
Anahtar Kelimeler:
salgın
En Çok Okunan Haberler
'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi!

'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi!

Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

Korkulan oldu! Kahve dükkanında birbirlerine girdiler

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 46 polis gözaltına alındı, İstanbul Valiliği'nden açıklama

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!

Baykar fabrikasında 'casusluk' şüphesi!

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.