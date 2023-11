"Deli dana" hastalığı ile aynı aileden! Zombi geyik hastalığı yayılıyor... "İnsanlar için de risk olabilir"

MYNET-DIŞ HABERLER 2005 yılında, kronik zayıflama hastalığı (CWD) ile enfekte olan birkaç geyiğin, New York'un kuzey kesiminde büyük ölçüde kırsal bir alan olan Oneida County'deki çitlerle çevrili bir ağıldan kaçmasının ardından "zombi geyik" hastalığı New York'u vurmuştu. New York Çevre Koruma Departmanı'nın yerel avcıların işbirliğiyle yüzlerce geyiğin katledilmesiyle sonuçlanan hızlı ve agresif bir itlaf operasyonu salgını durdurmayı başarmıştı.

YAYILMAYA DEVAM ETTİ

Yellowstone Milli Parkı'ndaki son vaka da dahil olmak üzere dünya çapında yayılmaya devam eden CWD, yetkilileri hayvanlardaki hastalık konusunda alarma geçirdi. Kronik zayıflama hastalığı, tıbbi uzmanlar tarafından nadir görülen ilerleyici nörolojik bozukluklardan oluşan bir grup olan prion hastalığı olarak tanımlanıyor. Diğer prion hastalıkları arasında Creutzfeldt-Jakob hastalığı ve "deli dana hastalığı" olarak da bilinen sığır süngerimsi ensefalopatisi yer alıyor.

Hastalık, enfekte bir hayvanın beyninde sünger benzeri deliklerin oluşmasına ve ayrıca omurilik sıvısını ve diğer vücut dokularını etkilemesine neden oluyor.

ENDİŞE ARTIYOR

Her ne kadar insanlara yayılan herhangi bir CWD vakası olmasa da, bazı çalışmalar bunun, enfekte hayvanların vücut sıvılarıyla temas eden belirli primat türleri için risk oluşturduğunu öne sürüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2021 raporunda "Bu çalışmalar insanlar için de risk olabileceğine dair endişeleri artırıyor" dedi.