Ölümle yaşam arasında dakikalar! Dönme dolabın kabinininden düştü... Demirlere tutunup çığlık çığlığa yardım bekledi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kheri bölgesindeki bir eğlence alanında dönme dolaba binen 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kız kabinle oynadığı sırada kapının açılmasıyla düştü. Şans eseri kız dönme dolabın üzerindeki metal çubuğa zamanında tutunmayı başardı. Dönme dolap hareket etmeye devam ederken 13 yaşındaki kız 20 metre yüksekte çığlık atarak kurtarılmayı bekledi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Personelin olayı keşfetmesi ve kızı güvenli bir şekilde biraz zaman alsa da sonuç başarılı oldu. Olay Hindistan kamuoyunu son derece kızdırdı. Pek çok kişi olaydan operatörü sorumlu tuttu ve eğer kızın demir çerçeveye tutunacak zamanı olmasaydı sonuçların son derece ciddi olacağını söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri sosyal medyada da eleştirmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Personel nerede? Bir çocuğu nasıl böyle asılı bırakırlar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu tür oyunların güvenliği konusunda gerçekten endişeliyim. Yetkililerin bu tür tehlikeli bir durumun tekrarını önlemek için bu olayı araştırıp sıkı bir şekilde ele alacağını umuyorum." yorumunu yaptı.