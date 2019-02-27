Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Sahte törenin görüntülerinin yayılmasının ardından cenaze organizasyonunda yer alan üç şirket kandırıldıklarını söyleyerek papaza dava açtı.

Sosyal medyada viral olan videoda, Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama "diril" diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor.

Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor.

Görüntüler Güney Afrika'da ve sosyal medyada alay konusu oldu ve birçok kişi tarafından kınandı.

Yetkililer ulusal televizyona "Mucize diye bir şey yoktur. Bunlar insanlarımızın umutsuzluğunu paraya çevirmeye çalışanlar tarafından uydurulan şeyler" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

ÜÇ CENAZE ŞİRKETİ DAVA AÇTI

Törenin organizasyonunda yer alan cenaze şirketleri manipüle edildiklerini ve sahte gösteriden haberlerinin olmadığını iddia ediyor.

İtibarlarının zedelendiğini belirten şirketler, Papaz'a dava açtı.

Kingdom Blue, Kings & Queens ve Black Phoenix cenaze şirketleri yerel basına yaptıkları açıklamada Papaz'ın kilisesi olan 'Alleluia Ministries International' tarafından farklı şekillerde kandırıldıklarını söyledi.