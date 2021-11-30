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Omicron varyantı Hollanda'da 'açıklanandan en az 1 hafta önce görüldü'

30.11.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça bulaşıcı olduğu gerekçesiyle "endişe verici" olarak görülen koronavirüsün Omicron varyantının, Hollanda'da açıklanandan daha önce görüldüğü belirlendi. Avrupa'da resmî olarak saptanmış en fazla Omicron varyantının görüldüğü ülke olan Hollanda'da, yeni varyantın varlığı ilk kez Pazar günü açıklanmıştı. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), araştırma sonunda, 19 ve 23 Kasım'da pozitif çıkan Covid hastalarının Omicron varyantı ile enfekte olduklarının belirlendiğini açıkladı.

Omicron varyantı Hollanda'da 'açıklanandan en az 1 hafta önce görüldü'

Oldukça bulaşıcı olduğu gerekçesiyle "endişe verici" olarak görülen koronavirüsün Omicron varyantının, Hollanda'da açıklanandan daha önce görüldüğü belirlendi.

Avrupa'da resmî olarak saptanmış en fazla Omicron varyantının görüldüğü ülke olan Hollanda'da, yeni varyantın varlığı ilk kez Pazar günü açıklanmıştı.

Cuma günü Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmış, bu kişilerin 13'ünde koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü tespit edilmişti.

Ancak yapılan araştırmalar, bulaşıcı virüs varyantının resmî açıklamadan en az 1 hafta öncesinde de Hollanda'da dolaşımda olduğunu gösterdi.

Belediye Toplum Sağlığı Merkezi (GGD) tarafından 19 ve 23 Kasım tarihlerinde yapılan testlerde, "virüsün spike proteininin bir anormallik içerdiği" görüldü.

Bunun üzerine virüsün genetik materyali üzerine daha fazla araştırma yapıldı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), araştırma sonunda, 19 ve 23 Kasım'da pozitif çıkan Covid hastalarının Omicron varyantı ile enfekte olduklarının belirlendiğini açıkladı.

RIVM'ye göre, Omicron varyantı bulunan 2 kişinin Güney Afrika ile bağlantılarının bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Halk sağlığı kurumu, ilgili toplum sağlığı merkezlerini ve hastaları, yeni virüs varyantı konusunda bilgilendirdi.

Sağlık kurumları, iki Omicron varyantı vakası ile ilgili kaynak araştırması başlattı.

Şu ana kadar, Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülkede en az 42 resmî Omicron varyantı vakası saptandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de, "Altı olası vakanın daha soruşturulmakta olduğunu" bildirdi.

ECDC'ye göre, Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler şimdiye kadar ciddi hastalık belirtileri göstermedi.

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