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  4. Ömür Gedik'in 2019 hesaplaşması! 'Şort çıkışım saçmaydı...'

Ömür Gedik'in 2019 hesaplaşması! 'Şort çıkışım saçmaydı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

HAÇİKO Derneği kurucusu ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılıyla ilgili hesaplaşmasını paylaştı.

Ömür Gedik'in 2019 hesaplaşması! 'Şort çıkışım saçmaydı...'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayvanlara yapılan işkenceler karşısında en çok tepki gösteren isimlerin başında gelen Ömür Gedik, kimi zaman da gündeme dair paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yaptığı bir yorumla ya da paylaştığı fotoğraflarla 2019 yılında kendisinden söz ettiren Gedik, Twitter hesabından paylaştığı satırlarla geride bırakmaya hazırlandığımız yıla dair bir iç hesaplaşma yaptı.

"ŞORT ÇIKIŞIM SAÇMAYDI"

Bundan birkaç ay önce kadınların sokakta giydikleri kıyafetlere dikkat etmeleri yönünde bir paylaşımda bulunan ve çok kısa şortlar giyilmemesi konusunda uyarıda bulunan Ömür Gedik yaptığı bu çıkışın saçma olduğunu söylerken ‘Muzlu PETA’ paylaşımının arkasında durduğunu söyledi.

İşte Gedik’in o tweeti:

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Anahtar Kelimeler:
Ömür Gedik şort çıkışı twitter

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