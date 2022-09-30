HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Ömür uzatacak' karar! NASA ve SpaceX, Hubble için el sıkıştı

'Ömür uzatacak' karar! NASA ve SpaceX, Hubble için el sıkıştı

30.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yılı aşkın süredir veri sağlayan Hubble Uzay Teleskobu'nun ömrü dolmak üzere. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Hubble'ın ömrünü uzatmak için çalışma yürütme kararı aldı. Hatta bunun için uzaya bir ekip bile gönderilmesi söz konusu.

'Ömür uzatacak' karar! NASA ve SpaceX, Hubble için el sıkıştı

NASA ve SpaceX şirketi Hubble Uzay Teleskobu'nun ömrünü uzatmak için çalışma yürütecek. Hubble Uzay Teleskobu 1990'da uzaya gönderilmişti. BBC’nin haberine göre, 30 yılı aşkın süredir sağladığı veriler ile bilimsel araştırmalara ve gözlemlere öncülük eden Hubble’ın ömrü dolmak üzere. Bu yüzden faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendirilecek. İşte detaylar...

En son 2009'da NASA’ya ait uzay mekiğinin taşıdığı astronotların hizmet sağladığı teleskop, gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde atmosferde yanarak yok olacak.

1990'da fırlatıldığında yerden 600 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirilen teleskop, 2009'dan bu yana 25 kilometre aşağı indi.

Son dakika: NASA'nın gezegen savunması denemesi canlı yayınlandı! DART uzay aracı asteroide çarptırıldıSon dakika: NASA'nın gezegen savunması denemesi canlı yayınlandı! DART uzay aracı asteroide çarptırıldı

NASA ve SpaceX, şu an Dünya'dan 540 kilometre yükseklikte bulunan Hubble teleskobunu ilk fırlatıldığı andaki yörüngesine yerleştirecek ve teleskobun onarım ve iyileştirme işlemlerini yapacak bir ekibin nasıl uzaya gönderileceğine ilişkin ortak çalışma yürüteceklerini bildirdi.

"NEYİN YAPILABİLİR OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUZ"

NASA Bilim Direktörü Thomas Zurbuchen konuya ilişkin açıklamasında, “Kesinlikle açık olmak istiyorum, bir tarih duyurusu veya kesinlikle böyle bir planla hareket edeceğimizin duyurusunu yapmıyoruz. Ancak, gerçekten neyin yapılabilir olduğunu görmek için bir çalışma yapmak istiyoruz.” dedi.

Halihazırda, SpaceX şirketi Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) astronot taşıyor.

Ancak uzmanlar Hubble misyonunda daha farklı bir yol izlenebileceğini belirtti.

SpaceX’ten Jessica Jensen, teleskobun yörüngesi ve ağırlığı açısından farklı bir araç olduğunu ve teleskoba yapılacak yolculuğun UUİ’ye yapılan uzay yolculuklarından biraz farklı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

'TUTMA HALKASI' PLANIN ANAHTAR NOKTASI OLABİLİR

Bilim insanları, 2009'da Hubble’ın uzaydan çekilerek Güney Pasifik Okyanusu’nda kontrollü imhası için yerleştirilen “tutma halkasının”, Dragon kapsülünün teleskoba kenetlenmesi için kullanılabileceğini ve böylece Hubble’ın yukarı çekilebileceğini belirtiyor.

dragon

Bu işlemin, teleskobun ömrünü 20 ila 30 yıl uzatabileceği tahmin ediliyor.

30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1,5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken, bu gözlemlere dayanan 19 binden fazla akademik çalışma üretildi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.

(AA - Fotoğraf kaynakları: NASA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptıSon dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı
Gece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıtGece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt
Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"
Anahtar Kelimeler:
uzay NASA SpaceX Hubble uzay teleskobu hubble
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor

Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.